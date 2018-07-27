封金雙色球第18087期預測：本期龍頭看好04北京新浪網 (2018-07-27 12:05)
1、紅三膽：04、13、32。
2、紅球12碼：04、06、09、10、12、13、17、20、25、28、30、32。
3、龍頭鳳尾分析：打頭號碼上期開出02，本期多關注01、02、03、04的中出，最看好04。收尾號碼上期開出26，本期分析可選擇30、31、32、33，最看好32。
4、奇偶分析：上期奇偶比為4：2，本期分析推薦關注奇偶比2：4或1：5。
5、三區分析：上期三區比為2：2：2，本期估計小區將表現突出，多關注3：1：2或3：2：1三區比。
6、和值分析：上期和值為96，從近期走勢來看，估計本期將會下滑，可關注80-95。
藍球分析 1、藍球上期開出16，最近5期奇偶比為3：2，由近期走勢來看，本期建議重點關注偶數的中出。
2、兩碼定藍：04、06。
3、四碼擒藍：04、06、08、10。
綜合推薦 經典紅球10+藍球2：04、06、09、10、13、17、20、25、28、32+04、06。
（彩報網）
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