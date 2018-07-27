匡吉雙色球第18087期預測：鳳尾重點關注31北京新浪網 (2018-07-27 12:06)
18086期龍頭為：02；鳳尾為：26；第18087期推薦為：
近10期內雙色球龍頭（開獎號碼第一個號）出號呈現出的趨勢為：03—14—04—01—06—04—05—04—02，龍頭在第一區間開出，在第一區間開出了溫號02。本期預計在第一區間的可能較大，重點關注01-07區間。從目前龍頭的走勢分析，本期應重點關注溫號03的開出，同時關注熱號04開出。龍頭定膽03或04，重點關注04。
鳳尾在近10期的出號趨勢為：24—30—29—33—26—24—33—24—33—26；上期的鳳尾在第三區間開出，在第三區間開出了溫號26。本期預計鳳尾在第三區間回補開出。本期27-33區間鳳尾回補的可能比較大，關注溫號29的開出，同時關注冷號31的開出。關注鳳尾號碼29、31，重點關注31。
（彩報網）
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