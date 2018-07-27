上期開出350，和值8，2奇1偶，1大2小，百位3遺漏1期、十位5遺漏2期，個位0重複，從整個出號來說，總遺漏值達到3期，說明有較熱的號出現。而除3餘數形態020路。

從近50期看，開出3有11次。到4、7有2次，到6、0、2、5有1次，重複2次。我們從「遺漏表」中得出。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的2，幾率小的5、1，本期選擇4、7、8。

十位同上，近50期中，開出5到0、7有2次，到2有1次。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的4、9，幾率小的1、7，本期選擇0、3、6。

個位數是最難判斷的，開出0到7有2次，到1、6、9有1次，重複1次。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的2，幾率小的5、1，本期選擇4、7、8。

綜上百4、7、8， 十0、3、6，個4、7、8

組選：404 407 408 434 437 438 464 467 468 704 707 708 734 737 738 764 767 768 804 807 808 834 837 838 864 867 868

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