博通福彩3D第18201期預測：十位排除2路號北京新浪網 (2018-07-27 12:06)
上期開出350，和值8，2奇1偶，1大2小，百位3遺漏1期、十位5遺漏2期，個位0重複，從整個出號來說，總遺漏值達到3期，說明有較熱的號出現。而除3餘數形態020路。
從近50期看，開出3有11次。到4、7有2次，到6、0、2、5有1次，重複2次。我們從「遺漏表」中得出。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的2，幾率小的5、1，本期選擇4、7、8。
十位同上，近50期中，開出5到0、7有2次，到2有1次。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的4、9，幾率小的1、7，本期選擇0、3、6。
個位數是最難判斷的，開出0到7有2次，到1、6、9有1次，重複1次。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的2，幾率小的5、1，本期選擇4、7、8。
綜上百4、7、8， 十0、3、6，個4、7、8
組選：404 407 408 434 437 438 464 467 468 704 707 708 734 737 738 764 767 768 804 807 808 834 837 838 864 867 868
（彩報網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
儀隊高鐵左營站競技 盛夏熱血「藝」起來【大成報】
南京羽球世界錦標賽開幕 羽壇新格局國羽爭佳績【北京新浪網】
驚天巧合！倆彩民同期機選15元攬大樂透1600萬【北京新浪網】
林建超:絕藝努力終獲回報 逼出AlphaGo戰而勝之【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》