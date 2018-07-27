3D除3餘數的走勢近30期中餘0的和值佔據了11期，餘1的和值佔據了12期，而餘2的和值佔據了9期。

上期開出除3餘2的和值8，和值振幅2，預計本期振幅較大，在2-10之間。

依其合值012路走勢，上期開出2路，本期根據其走勢，重點關注0、2路。

根據除4餘數的走勢，上期開出除4餘0，依其走勢本期除4餘數重點推薦餘2、1數。

上期開小區和值8，本期宜關注中大區和值。

在除3餘數走勢中，上期開出餘2路，本期依其走勢推薦餘0、1路；依其上面分析，除3餘0、1和值推薦：10、13、14、18。18201期和值依其走勢關注10、13、14、18。重點關注和值13、14、18。

綜合推薦直組選號碼：235 406 145 256 607 148 149 509 279 459 189

（彩報網）