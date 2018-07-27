佛劍福彩3D第18201期預測：本期關注中大區和值北京新浪網 (2018-07-27 12:07)
3D除3餘數的走勢近30期中餘0的和值佔據了11期，餘1的和值佔據了12期，而餘2的和值佔據了9期。
上期開出除3餘2的和值8，和值振幅2，預計本期振幅較大，在2-10之間。
依其合值012路走勢，上期開出2路，本期根據其走勢，重點關注0、2路。
根據除4餘數的走勢，上期開出除4餘0，依其走勢本期除4餘數重點推薦餘2、1數。
上期開小區和值8，本期宜關注中大區和值。
在除3餘數走勢中，上期開出餘2路，本期依其走勢推薦餘0、1路；依其上面分析，除3餘0、1和值推薦：10、13、14、18。18201期和值依其走勢關注10、13、14、18。重點關注和值13、14、18。
綜合推薦直組選號碼：235 406 145 256 607 148 149 509 279 459 189
（彩報網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
儀隊高鐵左營站競技 盛夏熱血「藝」起來【大成報】
南京羽球世界錦標賽開幕 羽壇新格局國羽爭佳績【北京新浪網】
驚天巧合！倆彩民同期機選15元攬大樂透1600萬【北京新浪網】
林建超:絕藝努力終獲回報 逼出AlphaGo戰而勝之【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》