志遠福彩3D第18201期預測：關注膽碼924開出北京新浪網 (2018-07-27 12:08)
上期開出350，奇奇偶、小大小、冷熱溫，020路的形態。
本期百位大、奇、溫、0路是本期號碼的首選。詳情請看「福彩3D預測」「福彩3D分析圖、遺漏表」的遺漏各項指標。從上面的條件中我們首選9這個號，次一級是6這個數。
十位小、偶、溫、2路是本期十位數上的首選，從上面的條件中我們可以得出首選2，而次一級關注4這個數。
個位大、奇、溫、1路是本期個位數上的首選。從上面的條件中我們可以得出首選7，次一級只有找到4個數。
得出以上號碼為：百位2、6、9，十位0、2、4，個位4、7、8。 本期從整體上看，選擇大小大、偶偶奇的欲出幾率得出百位9、十位2、個位4，來進行綜合投注。
組選：247 248 647 648 608 607 924 927 928 947 944 928
（彩報網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
儀隊高鐵左營站競技 盛夏熱血「藝」起來【大成報】
南京羽球世界錦標賽開幕 羽壇新格局國羽爭佳績【北京新浪網】
驚天巧合！倆彩民同期機選15元攬大樂透1600萬【北京新浪網】
林建超:絕藝努力終獲回報 逼出AlphaGo戰而勝之【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》