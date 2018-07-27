上期開出350，奇奇偶、小大小、冷熱溫，020路的形態。

本期百位大、奇、溫、0路是本期號碼的首選。詳情請看「福彩3D預測」「福彩3D分析圖、遺漏表」的遺漏各項指標。從上面的條件中我們首選9這個號，次一級是6這個數。

十位小、偶、溫、2路是本期十位數上的首選，從上面的條件中我們可以得出首選2，而次一級關注4這個數。

個位大、奇、溫、1路是本期個位數上的首選。從上面的條件中我們可以得出首選7，次一級只有找到4個數。

得出以上號碼為：百位2、6、9，十位0、2、4，個位4、7、8。 本期從整體上看，選擇大小大、偶偶奇的欲出幾率得出百位9、十位2、個位4，來進行綜合投注。

組選：247 248 647 648 608 607 924 927 928 947 944 928

（彩報網）