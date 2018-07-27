18200排列三開出598，和值22，為212路，大大大，奇奇偶形態。

最近10期來，012路和值比為1：6：3，本期可重點關注0路和值，另外重點防2路和值。上期開出大區和值22，預計本期和值振幅較小，本期可重點關注中小區和值。和值關注：9 12 14 15。

上期開出大大大的形態獎號，本期關注：一小兩大與全小形態。

上期開出奇奇偶形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出

最近10期內大小跨度比為4：6，本期可重點關注大跨度。最近10期內奇偶跨度比1：9，本期重點關注奇跨度。本期跨度重點關注5 7 9。

定位：百位239十位：056 個位：157

數字串：六碼023569 五碼02359

單選推薦：207 261 351 255 309 165 905 365 167 951 267

（彩報網）