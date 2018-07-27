風采排列三第18201期預測：百位排除2路碼北京新浪網 (2018-07-27 12:09)
上期開出598，和值22，1偶2奇，全大，百位5遺漏12期、十位9遺漏1期，個位8遺漏11期，從整個出號來說，總遺漏值達到24期，說明有較熱的號出現。而除3餘數形態202路。
從近50期看，開出5有5次，到6、7、4、0有1次。首先排除2路的號，排遺漏期數多的7、0，幾率小的4、1，本期選擇3、6、9。
十位同上，近50期中，開出9到4有2次，到6、0、5有1次。首先排除0路的號，排遺漏期數多的2，幾率小的4、8，本期選擇1、5、7。
個位數是最難判斷的，開出8到3有2次，到9有1次。首先排除2路的號，排遺漏期數多的6、7，幾率小的3、4，本期選擇0、1、9。
綜上百3、6、9，十1、5、7，個0、1、9
6碼：135679 5碼13569
（彩報網）
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