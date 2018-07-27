彩虹福彩3D第18201期預測：關注金碼2開出北京新浪網 (2018-07-27 12:10)
18200期開出了號碼350，和值8，奇奇偶，小大小形態。
近10期的熱碼為：01357，溫碼：69，冷碼：248。
重複號：350的開出使得號碼035繼續走熱。本期關注重複號碼個數為1個，關注號碼3重複。
和值：上期開出和值8，和值呈現出走小的趨勢，本期應關注走大，關注和值12、15、16開出。
跨度：上期開出了5，本期關注跨：567。
關注六碼複式：234789，四碼複式：2479，膽碼：279，金碼：2。
重點關注以下幾注組選號碼：237 228 249 447 228 349 448 277 278 279 478 479
（彩報網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
儀隊高鐵左營站競技 盛夏熱血「藝」起來【大成報】
南京羽球世界錦標賽開幕 羽壇新格局國羽爭佳績【北京新浪網】
驚天巧合！倆彩民同期機選15元攬大樂透1600萬【北京新浪網】
林建超:絕藝努力終獲回報 逼出AlphaGo戰而勝之【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》