18200期開出了號碼350，和值8，奇奇偶，小大小形態。

近10期的熱碼為：01357，溫碼：69，冷碼：248。

重複號：350的開出使得號碼035繼續走熱。本期關注重複號碼個數為1個，關注號碼3重複。

和值：上期開出和值8，和值呈現出走小的趨勢，本期應關注走大，關注和值12、15、16開出。

跨度：上期開出了5，本期關注跨：567。

關注六碼複式：234789，四碼複式：2479，膽碼：279，金碼：2。

重點關注以下幾注組選號碼：237 228 249 447 228 349 448 277 278 279 478 479

（彩報網）