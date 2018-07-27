定位：789/234/134 殺碼：3 5/1 5/0 9 膽碼：278

福彩3D第2018201期號碼推薦：

回顧：上期開出350，組六組合，奇偶比2：1，大小比1：2，和值08，020路組合，跨度5。

定位、殺號分析：

一位：上期開出小碼奇數3，近10期奇偶比開出8：2。近10期百位上大小比4：6，本期關注大數開出，殺3 5，關注789。

二位：上期開出大碼奇數5，近10期奇偶比開出8：2，近10期十位上大小比值4：6， 本期關注小數出號，殺1 5，關注234。

末位：上期開出小碼偶數0，近10期奇偶比開出7：3。近10期個位上大小比2：8，本期關注小數出號，殺0 9，關注134。

定位：789/234/134

殺碼：3 5/1 5/0 9

膽碼：278

（眾彩網）