上善若水福彩3D第18201期預測：膽碼關注2 7 8北京新浪網 (2018-07-27 12:11)
定位：789/234/134 殺碼：3 5/1 5/0 9 膽碼：278
福彩3D第2018201期號碼推薦：
回顧：上期開出350，組六組合，奇偶比2：1，大小比1：2，和值08，020路組合，跨度5。
定位、殺號分析：
一位：上期開出小碼奇數3，近10期奇偶比開出8：2。近10期百位上大小比4：6，本期關注大數開出，殺3 5，關注789。
二位：上期開出大碼奇數5，近10期奇偶比開出8：2，近10期十位上大小比值4：6， 本期關注小數出號，殺1 5，關注234。
末位：上期開出小碼偶數0，近10期奇偶比開出7：3。近10期個位上大小比2：8，本期關注小數出號，殺0 9，關注134。
定位：789/234/134
殺碼：3 5/1 5/0 9
膽碼：278
（眾彩網）
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