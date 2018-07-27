樂天排列三第18201期預測：單挑一注701北京新浪網 (2018-07-27 12:12)
排列三第2018200期開出598，大小比3：0，奇偶比2：1，跨度4，組六組合，和值22。
截止目前2018200期所有未出直選號碼如下：
0開頭：011 074
1開頭：113 191 193 197
2開頭：245
3開頭：345 386
4開頭： 410
5開頭：510 522 582
6開頭：603 620
7開頭：701 709 742 771
8開頭：817 850 879
9開頭：902 919 965 987
排列三2018201直選開獎範圍預在510-771之間。
單挑一注：701
（眾彩網）
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