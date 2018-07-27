樂天排列五第18201期分析：一位主看大數遺漏號北京新浪網 (2018-07-27 12:13)
上期回顧：開獎59863，和值31，奇偶比3：2，大小比4：1，跨度6。
排列五2018201定位分析：
定位膽碼
一位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏21期的7，遺漏12期的5，遺漏8期的9。
二位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏14期的5，遺漏19期的7，遺漏11期的6。
三位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏15期的6，遺漏13期的7，遺漏8期的9。
四位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏11的1，遺漏26期的2，遺漏7期的3。
五位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏7期的7，遺漏43期的6，遺漏9期的5。
定位：579/567/679/123/567
單選號碼：55615 76726 97937 57935 75636
單挑一注 ：75636
（眾彩網）
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