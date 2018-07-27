上期回顧：開獎59863，和值31，奇偶比3：2，大小比4：1，跨度6。

排列五2018201定位分析：

定位膽碼

一位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏21期的7，遺漏12期的5，遺漏8期的9。

二位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏14期的5，遺漏19期的7，遺漏11期的6。

三位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏15期的6，遺漏13期的7，遺漏8期的9。

四位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏11的1，遺漏26期的2，遺漏7期的3。

五位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏7期的7，遺漏43期的6，遺漏9期的5。

定位：579/567/679/123/567

單選號碼：55615 76726 97937 57935 75636

單挑一注 ：75636

（眾彩網）