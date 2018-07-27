麥麗素雙色球2018087期推薦：05 15 25 10 20 30 03 13 23 33 09 19 29 04 14 24

上期開獎號碼：02 07 17 21 23 26+16，紅球201路尾數比1：2：3，本期關注0路尾碼出號。

雙色球2018087期012路尾分析

（提醒彩民注意，本帖中的012路特指各號的尾數而非和尾，如12尾數是2，故為2路；13尾數為3，故為0路；11尾數為1，故為1路。）

2路尾數碼分析：上期開出2路尾號碼02；近5期2路尾數碼共開出13碼，其中尾2開出6碼，尾5開3碼，尾8開出4碼。本期2路碼重點關注尾5，建議關注2-3枚最佳，推薦：05 15 25

0路尾數碼分析：上期開出0路尾號碼23 26；近5期0路尾數碼共開出9碼，其中尾0開出2碼，尾3開出3碼，尾6開出4碼，尾9開出0碼，本期0路尾碼看好尾0尾3尾9，看好2-3枚為主，推薦10 20 30 03 13 23 33 09 19 29

1路尾數碼分析：上期開出1路尾號碼07 17 21，近5期1路尾數碼共開8碼，其中尾1開出2碼，尾4開出4碼，尾7碼開出2碼。本期關注1路尾4，參考1-2枚最佳，推薦：04 14 24

雙色球2018087期紅球推薦（16碼）：05 15 25 10 20 30 03 13 23 33 09 19 29 04 14 24

雙色球2018087藍球推薦：07 10 04 13

單挑一注：03 14 19 25 29 33+07

（眾彩網）