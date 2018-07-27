諸葛孔明雙色球第18087期分析：藍球重點參考2路碼北京新浪網 (2018-07-27 12:16)
上期開獎：02、07、17、21、23、26+16
本期推薦：
紅球膽碼：本期重點參考膽碼08、15、18，斜碼03、08、18、20、24，整體210路方面走勢留意0路出號，留意尾碼8回補開出。
孔明大底（16碼）：02、03、05、07、08、09、14、15、17、18、20、21、23、24、29、30
孔明大底（12碼）：03、05、08、09、14、15、17、18、20、24、29、30
孔明縮碼（8碼）：05、08、09、14、15、18、20、30
孔明膽碼（3膽）：08、15、18
藍球分析：上期偶數16上獎，本期優先參考偶數碼開出，重點參考2路碼防1路碼。
藍球六碼推薦：04、07、08、11、12、14
孔明心水號一注：
08、09、15、18、20、30 + 08
（眾彩網）
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