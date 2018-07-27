（中央社記者葉素萍台北2018年7月27日電）副總統陳建仁今天接見巴拉圭內定衛福部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni），說明台巴兩國在醫衛合作計畫成果，也盼望馬索雷尼未來能持續在國際場合為台灣的參與仗義執言。



陳副總統今天在總統府接見巴拉圭內定衛福部長馬索雷尼，他提及，馬索雷尼是巴拉圭極少數的風濕科醫師，曾任巴拉圭風濕科醫師協會主席及海軍軍醫主任，經歷豐富。更是巴拉圭新政府最早獲任命的閣員之一，足見巴拉圭總統當選人阿布鐸（Mario Abdo Benitez）對馬索雷尼的肯定與重視。



陳副總統指出，台巴兩國建交至今已超過一甲子，邦誼穩固。雙方在農漁業、經貿投資、教育文化及公衛醫療等領域的合作相當密切，成果也相當豐碩。兩國近年在醫衛合作部分有效提升巴拉圭醫療院所營運及管理效能，蒐集各類疾病預防資料的「醫療資訊管理效能提升計畫」廣受各界肯定。



陳副總統說，台灣對於能協助友邦提升人民福祉感到欣慰，也願與巴拉圭分享台灣揚名世界的全民健保制度及發展經驗。這項完善的醫療服務高達99.6%的覆蓋率，不僅造福台灣人民，就連在台灣深造的200餘位巴拉圭留學生在內的外籍人士，都能享受到高品質的健康照護。



他說，台灣深信醫療無國界，提供最好的醫療服務、維持國民及在台外國友人健康是台灣政府，也是各國政府最重要的責任之一。



另外，陳副總統感謝巴拉圭政府在世界衛生大會等國際場域給予台灣的支持，「我們時時感念在心」；衷心盼望馬索雷尼未來能持續在國際場域為台灣的參與仗義執言。台灣可以提供諸如傳染病防治、癌症防治及全民健保等經驗給國際社會，也希望台灣可以參與國際社會，為全世界人民的健康共同努力。（編輯：郭萍英）