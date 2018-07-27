（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊接獲線報指稱，42歲的許男在鹿港、溪湖等鄉鎮進行毒品買賣，警方要逮捕許男時，許男拒捕，開車衝撞，造成2名員警受傷，但仍被員警逮捕。



彰化縣警察局刑警大隊偵三隊長洪信哲今天表示，警方在許男的身上起出安非他命、電子磅秤等證物，洪男訊後被依毒品等罪送辦。



警方指出，日前接獲線報指稱，42歲的許男在鹿港、溪湖以及二林等鄉鎮從事毒品買賣生意，平時以車為家，躲避查緝，員警調閱路口監視器畫面，前往許男住處進行埋伏，等到許男開車返家，見時機成熟，趁機上前包圍許男的轎車。



許男見狀拒捕，開車衝撞員警，員警見狀對空鳴槍，但許男仍不放棄，混亂中造成2名員警手部受傷，所幸無大礙，最後仍制伏許男。偵辦人員也在許男的車上找到安非他命、電子磅秤以及夾鏈袋、手機等證物，訊後依毒品等罪將許男移送彰化地檢署偵辦。（編輯：梁君棣）1070727