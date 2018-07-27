（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯干預2016年美國總統大選廣為人知之際，美國政府今天公布一份報告指出，中國、俄羅斯與伊朗的間諜單位與代理駭客也卯足力氣偷取美國的商業機密與專利資訊。



據報導，伊朗駭客組織「火箭小貓」（Rocket Kitten）瞄準美國國防企業，意圖偷取資訊以協助政府發展飛彈與太空計畫。俄羅斯駭客去年染指數十家美國能源公司。名叫APT10的中國網路間諜團體不斷猛攻美國工程、電信與太空產業。



美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）表示：「來自外國的經濟與商業間諜把美國當成目標，持續對美國的繁榮、安全與競爭優勢構成重大威脅…牽涉到那些用經濟間諜手法盜取美國商業機密與專利資訊，中國、俄羅斯與伊朗是最有能力、也是最猖獗的3個國家。」



報告指出，網路間諜相對而言是一種低成本、高收益的手法，藉此進入美國研究機構、大學與企業取得情報。報告並補充說，雲端運算與人工智慧等新科技的發展，將使美國網路暴露更多漏洞。



報告指出，中國利用合資企業嘗試獲取專業技能，並表示北京試圖與美國政府實驗室建立合作關係，以取得運作這類機構的具體技術與情報，同時利用公司掩護，隱藏政府黑手，在美國的出口管制下拿到資訊。



報告中說，俄羅斯發動網路攻擊以獲得情報，目的是為了幫助莫斯科政府決策，滿足經濟利益。專家表示，俄羅斯為了擴增國內生產毛額，需在科技與其他產業上取得多元化發展。



伊朗方面的行動目標通常是中東地區的對頭，如以色列、沙烏地阿拉伯，但同樣也試圖滲透美國網路以獲取技術，用來促進經濟成長、軍事裝備現代化和提高出口。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070727