（中央社記者蕭博文台北27日電）花蓮地檢署檢察官林俊佑不滿女兒疑遭霸凌，率警前往幼兒園「辦私案」遭起訴，事件引發討論。法務部長蔡清祥今天表示，贊同淘汰不適任檢察官，修法或是在現行法律下進行，都可以討論。



蔡清祥今天於法務部說明花檢檢察官林俊佑遭起訴案，被媒體問到有立委欲提案修法淘汰不適任檢察官，他表示贊同。



對於林俊佑涉嫌辦私案，蔡清祥表示，感到痛心、遺憾與不齒，「檢察官怎麼可以濫權做這樣的行為，檢察官正人必須要正己」。



蔡清祥說，花檢第一時間即派書記官長前往幼兒園處理，檢察長獲悉後也立刻分案指定主任檢察官調查，並於上週向法務部報告此事，當時他即下令嚴懲。



蔡清祥表示，全案已提起公訴，將以最快的速度於下週召開檢察官評鑑委員會討論是否懲戒，最嚴重的後果是撤職，檢察官人事審議委員會也將在下週開會討論行政懲處。



蔡清祥說，經過這次事件，對檢察官所有言行一定會嚴加考核，此案雖是個案，但所有檢察官都要有所警惕，執行職務時更應該依法。



林俊佑懷疑女兒在班上遭同學霸凌、且幼兒園老師未妥善處理，心生不滿，兩度帶著便衣刑警到幼兒園興師問罪，妨害學童及老師上課權。花蓮地檢署25日依涉犯妨害自由、恐嚇罪嫌起訴林俊佑，昨天另召開檢察官職務評定審議會，決議將林俊佑移送法務部檢察官評鑑委員會評鑑。（編輯：唐聲揚）1070727