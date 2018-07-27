（中央社記者蕭博文台北27日電）男子廖晏霆不滿擔任17直播主的邱姓女友要求分手，持刀刺死邱女。台北地方檢察署今天依殺人罪起訴廖男，並以廖男故佈疑陣，營造殉情假象規避刑責，請求法院從重量刑。



北檢起訴書指出，廖晏霆不滿邱姓女友要求分手，懷疑邱女另結新歡，先於今年2月間破壞邱女租屋處大門，企圖破鏡重圓，但邱女不為所動，廖男憤恨難消，因此萌生殺人犯意。



5月28日晚間，廖晏霆攜帶水果刀前往邱姓女友住處，先在樓梯間將一瓶威士忌一飲而盡壯膽，隨後趁邱女開門衝上前以水果刀壓制，因邱女尖叫引起對門陳姓友人開門查看，廖男進而將邱女推進屋內砍殺致死。



承辦檢察官認為，廖晏霆僅因女友要求分手而心有不甘，將分手原因單方面歸咎於死者，由愛生恨，進而萌生殺人意圖，下手之猛，短短數分鐘奪人性命。



起訴還指出，廖晏霆事前自書遺囑，企圖故佈疑陣，製造殉情假象，規避刑責之心，昭然若揭，請求法院從重量刑。（編輯：梁君棣）1070727