桃園市龜山區萬壽路二段一家機車行，昨天(26號)晚間突然發生火警，造成6人受困，消防人員火速抵達現場灌救，並且出動雲梯車救援，6人分別送醫，其中莊姓婦人宣告死亡，起火原因正由火調科人員調查。（李明朝報導）



位在桃園市龜山區萬壽路二段一家機車行，26號晚間傳出火警，同時有多人受困，桃園消防人員獲報後，前往現場搶救，消防局人員表示，抵達現場發現火場冒出濃煙等情形，立刻佈置水線灌救，以及動用雲梯車救人，分別將6人送醫治療。



根據附近民眾表示，這家機車行已經經營好幾十年，三代住在一起，當時有聽到「碰碰碰」聲音，以及聞到濃煙，屋內有冒出火舌。



消防人員雖然很快就控制火勢，不過這一場火警，有4人傷勢嚴重，分別是4歲女童、7歲男童、40歲男子、67歲婦人，2名輕傷為71歲男子及11歲少年，其中，67歲莊姓婦人宣告死亡，其他3人在加護病房治療中。



有關這一起火警起火原因，桃園市消防局火調科派員進一步鑑定調查。(照片消防局提供)



