（中央社記者劉建邦台北27日電）為維護托嬰品質，台北市政府查核全市141家私立托嬰中心，社會局說，初檢違規情形以，師生比不符、收托年齡不符和超收兒童較多，提醒民眾注意。



台北市法務局及社會局為保障托嬰中心照顧品質，從今年初至6月，查核全市私立托嬰中心，並在今天公布結果。



社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠受訪表示，查核全市141家私立托嬰中心，初檢違規事項最多的是，師生比例不符、收托年齡不符法規及超收人數。



她指出，141家私立托嬰中心經複檢後，仍有1家超收、師生比例不符規定及未聘專任主管人員，違反兒童及少年福利與權益保障法規定，依法要求限期改善，但業者仍未改善，開罰新台幣3萬元，現已改善完成。



鐘雅惠說，另1家與北市府合作的私立托嬰中心，因實際收費與陳報主管機關收費標準不符，遭撤銷和北市府合作資格，也要求業者繳回北市府提供的補助款新台幣8萬元。



她表示，中央主管機關規定，托嬰中心的師生比例應為1比5，初檢時發現有多家業者違反師生比例不符規定，經了解，是因業者未妥善安排上班老師人數，經複檢後，皆已符合規定。



她指出，北市府從民國105年起推出友善托育補助政策，0歲至2歲孩童家長若選擇北市府合作托嬰中心，可申請補助，符合資格者，每人每月補助3000元。



法務局也提醒，選擇托嬰中心時，應實地參訪，並留意業者立案證書，核對招牌、地址、收托人數及年齡是否和立案證書相符以及觀察現場托育情形等，有消費爭議，可打市民熱線「1999」反映。（編輯：方沛清）1070727