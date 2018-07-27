台中市大里仁愛醫院今天舉辦聯合捐贈愛心輔具儀式，愛心企業及團體包括國際同濟會台灣總會中B區及祐勤國際有限公司，捐贈輪椅、骨科專用輪椅以及四腳助步器給大里仁愛醫院，以供住院期間手術後或不便行走患者使用，捐贈儀式由大里仁愛醫院院長郭振華代表接受，並頒發感謝狀表達院方感謝之意。



愛心輪椅是由國際同濟會台灣總會中B區捐贈，共17台以及骨科專用輪椅5台，國際同濟會台灣總會中B區主席吳美隆會長表示，同濟會的宗旨就是哪裡需要服務，同濟會就在哪裡，台中市真善美國際同濟會從100年起每年承辦歌唱比賽結餘款，結合中B區所屬各分會及各界善心人士募款所得，發起輪椅捐贈愛心活動已邁入第8年，提供需要病患使用。



祐勤國際有限公司則捐贈四腳助步器20台，李昶翰總經理表示，因緣際會得知院方有輔具的需求，因此，祐勤國際捐贈四腳助步器付出綿薄之力，回饋社會。



大里仁愛醫院院長郭振華表示，感謝社會上許多熱心的企業及團體，在企業發展之外，仍熱心公益參與社會服務，對社會弱勢族群表達關懷，他對此致上最大的敬意及謝意。



