（中央社記者劉冠廷台北27日電）新黨發言人王炳忠今天與新黨青年軍到中華奧會辦公室外，替前中華奧會國際組組長姚元潮加油打氣。王炳忠說，希望藉此讓姚元潮知道，仍有許多人肯定姚元潮防患於未然的行為。



中國施壓東亞奧會，以台灣民間發起2020東京奧運台灣正名公投連署行動為由，取消台中市主辦東亞青年運動會。有媒體報導指出，姚元潮曾在4月寫信通知國際奧會，台灣正在推動更名活動。



姚元潮在寫給國際奧會主席的信中表示，他知道國際奧會無法監管所有事務，所以需要有人起身而行，通報可能違反國際奧會政策的活動，正名公投是政治干預運動，「紀政和（支持公投的）那些人想做的是藉由台灣正名發動台灣獨立」。他在信中也反駁正名公投支持者的說法，認為台灣這個名字並無法代表「領土範圍」。



不過，東亞青運遭到停辦後，姚元潮的行為在台灣，也引起許多爭議與不滿。



王炳忠今天率領新黨青年軍林明正、侯漢廷、蘇恆等人到中華奧會辦公室外，替姚元潮加油打氣。



王炳忠說，姚元潮擔憂推動台灣正名公投，最後導致連中華台北奧會會籍都被取消，事先反映問題防患於未然。



林明正表示，姚元潮做的事並沒有錯，也希望透過今天的活動告訴姚元潮，有一群人支持你的做法，你並不孤單。



侯漢廷也說，誰能讓台灣選手走得出去，誰就是真正的愛台灣，姚元潮就是真正關心選手，所以才會寫信給國際奧會，所以要繼續為姚元潮加油。（編輯：蘇龍麒）1070727