東亞青運遭停辦 新黨青年軍聲援姚元潮中央社 (2018-07-27 12:03)
（中央社記者劉冠廷台北27日電）新黨發言人王炳忠今天與新黨青年軍到中華奧會辦公室外，替前中華奧會國際組組長姚元潮加油打氣。王炳忠說，希望藉此讓姚元潮知道，仍有許多人肯定姚元潮防患於未然的行為。
中國施壓東亞奧會，以台灣民間發起2020東京奧運台灣正名公投連署行動為由，取消台中市主辦東亞青年運動會。有媒體報導指出，姚元潮曾在4月寫信通知國際奧會，台灣正在推動更名活動。
姚元潮在寫給國際奧會主席的信中表示，他知道國際奧會無法監管所有事務，所以需要有人起身而行，通報可能違反國際奧會政策的活動，正名公投是政治干預運動，「紀政和（支持公投的）那些人想做的是藉由台灣正名發動台灣獨立」。他在信中也反駁正名公投支持者的說法，認為台灣這個名字並無法代表「領土範圍」。
不過，東亞青運遭到停辦後，姚元潮的行為在台灣，也引起許多爭議與不滿。
王炳忠今天率領新黨青年軍林明正、侯漢廷、蘇恆等人到中華奧會辦公室外，替姚元潮加油打氣。
王炳忠說，姚元潮擔憂推動台灣正名公投，最後導致連中華台北奧會會籍都被取消，事先反映問題防患於未然。
林明正表示，姚元潮做的事並沒有錯，也希望透過今天的活動告訴姚元潮，有一群人支持你的做法，你並不孤單。
侯漢廷也說，誰能讓台灣選手走得出去，誰就是真正的愛台灣，姚元潮就是真正關心選手，所以才會寫信給國際奧會，所以要繼續為姚元潮加油。（編輯：蘇龍麒）1070727
關鍵字：
上一則：馬英九成立基金會 冠蓋雲集（2）
下一則：馬英九成立基金會 冠蓋雲集（1）
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
不輸學姊！她力推「國民黨林志玲」 網暴動：漂亮多了【NOWnews今日新聞】
本報是非集--內外交逼 腹背受敵【大華網路報】
本報社評--全面執政就不顧瓜田李下了嗎？【大華網路報】
本報是非集--吃銅吃鐵、坐地分贓?【大華網路報】
你開行動中常會我公佈民調 藍營竹縣內鬨成定局【中廣新聞網】