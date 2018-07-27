由下一代幸福聯盟發起的愛家公投連署案，定本週末(28號)在全台舉行公投連署大串連、全國大擺攤活動，力倡婚姻家庭價值的中華幸福小棧關懷協會表示，家庭是幼兒成長的堡壘，更是社會國家安定的基礎，愛家公投提倡以穩固家庭為基石，宣導一夫一妻的傳統婚姻價值，和保護兒少的適齡性平教育，為了下一代，希望民眾勇敢站出來，響應公投連署。



中華幸福小棧社區關懷協會指出，愛家公投推動連署的三個法案，包括婚姻定義公投，也就是婚姻應限一男一女組成，適齡性平教育公投，就是指不該對心智未成熟的兒少，實施同志教育、以及採婚姻以外形式專法保障同性二人權益的公投等，希望捍衛婚姻家庭價值、保護下一代，也尊重同性權益，另立專法保障。愛家公投週末全國大擺攤行動，各地出動近百攤位、大台中地區包括東興公園、大里內新黃昏市場、清水鰲峰山運動公園等數十攤位，歡迎民眾響應，我愛家、我公投。



