東亞青運被取消 高俊雄：權益不對等NOWnews今日新聞 (2018-07-27 12:08)
2019年第一屆東亞青年運動會原定要在台中市舉行，不過因為受到中國大陸為首的東亞奧林匹克委員會（EAOC)投票否決，並取消台中市主辦權，針對此事件，體育署長高俊雄今天表示：「就合約上來看，若遇到有爭議的方式，則採取和平磋商方式進行，不過就兩方的權益與責任，明顯是不對等。」
也就是說，台中市在申請主辦權方面，雖然已經花了6.7億，但就需要負責的方面，EAOC的確是責任較輕，反觀台中市已經投資不少經費，卻要負較大的責任，這點來說也是需要復辦的理由。
高俊雄認為，目前以分進合擊方式，與台中市申請復辦，也感謝相關單位幫忙，雖然申請復辦難度很高，但目標就是希望讓東亞青年運動會，如期在台中市舉行。
不過若真的無法如期舉行東亞青運，高俊雄表示：「台中市政府也會如期依照計畫執行，若執行完萬一無法運動，行政院體發會也會討論一些選項。」
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