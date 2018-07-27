桃園新屋住宿推薦│g66汽車旅館享受藥草蒸氣浴大台灣旅遊網 (2018-07-27 11:38)
【大台灣旅遊網TTNews記者林雅涵】
是否想要找個地方好好休憩充電，卻又因時間、預算限制而無法安排一趟旅遊，那就到桃園g66汽車旅館度假吧！g66汽車旅館是全台少見以「藥草蒸氣」為主題的樂活養生汽車旅館，讓旅人在休息或住宿時以蒸氣滋潤身心靈，為美好的旅途或生活增添更多的舒活能量。
桃園g66汽車旅館以「城市度假」為出發點，房型以精緻時尚、個性色彩為設計概念，營造舒心放鬆的空間，全新裝潢13間客房均設有58吋HD電視、藍光隨選VOD電影、桌上型電腦、快捷寬頻網路、U.BEST喇叭、幻彩氣泡按摩浴缸、鵝頸噴SPA、藥草蒸氣淋浴、高級進口沙發、進口獨立筒名床、免費Wi-Fi等休閒娛樂設備一應俱全，還有免費自助洗衣服務，服務親切且設備齊全，不管是商務或是一般家庭入住g66都能揮別壓力、享受度假的休閒氣氛。
g66汽車旅館最獨特鮮明的特色就是以健康、樂活、養生的理念規劃的藥草蒸氣淋浴，每間客房都有一間藥草蒸汽淋浴室，g66藥草蒸氣不分季節、大人小孩皆適用，且全年全天供應，讓旅客透過藥草蒸氣淋浴放鬆舒展、洗滌疲憊身心，還可在按摩浴缸泡湯、進行舒壓SPA，回復活力，再舒適入眠，感受悠閒快意的都會度假樂趣。
g66汽車旅館位在桃園市新屋區，鄰近味全埔心牧場、郭元益糕餅博物館、新屋綠色走廊、永安漁港等景點，前往楊梅、中壢或到高鐵桃園站、華泰名品城等地都相當便利，絕佳的交通位置為旅客省去驅車的時間，成為一處商務出差、旅遊休閒、親子同樂、浪漫約會的最佳度假勝地。
現在列印大台灣旅遊網網友專屬網頁優惠券，即可享有g66Motel住宿折價200元、或休息折抵100元之優惠，實際活動內容及截止日，依店家現場公告為主。此外，g66汽車旅館目前正熱情招募特約廠商，歡迎企業團體加入，加入立即享受優惠，請洽來電櫃檯洽詢。（圖／g66汽車旅館提供）
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