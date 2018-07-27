喜歡《哈利波特》的粉絲們，驚喜大禮包來啦♡樂高宣布將推出「整座」霍格華茲城堡積木盒組，積木零件高達6020塊，僅次於「STAR WARS 千年鷹號」的7541塊，是史上第二大的樂高盒組！（真的很狂）城堡由裡到外都相當精緻，消失的密室、鄧不利多的辦公室等經典場景都將被拼湊出來，而最驚喜的莫過於人偶部分除了主要角色之外，四位學院創辦人也在其中！

LEGO（@lego）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 25 日 上午 7:36 張貼

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從影片可以發現，5個攝魂怪也在盒組內！麻瓜們別因為沒被選入霍格華茲而難過，我們直接在家裡蓋一座霍格華茲城堡吧！（超霸氣）粉絲們請先深呼吸一口氣再往下看，因為城堡的細節絕對會驚艷到你忘了呼吸！

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這款霍格華茲城堡積木高58公分、寬69公分，深度則為43公分。眼尖的妞妞應該有發現，除了城堡本身之外，海格的小屋、新生入學時所乘坐的渡船與渾拚柳也在裡面！

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四位學院創辦人：高錐客·葛來分多、海加·赫夫帕夫、薩拉札·史萊哲林與羅威娜·雷文克勞，妞妞們看到這四位創辦人小公仔時，有沒有覺得很感動（T_T）？（好像也有一種好久不見的感覺欸XD）

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就先從妞編輯覺得最經典的場景——學生餐廳開始吧！餐廳的窗戶是彩色玻璃，做工真的超級仔細！看著鄧不利多、石內卜等教授面對學生們的樣子，腦海中關於電影的回憶也慢慢地浮現⋯⋯

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如果妞妞們有玩手遊《哈利波特：霍格華茲之謎》，應該都知道鄧不利多的校長辦公室不能隨便進入，但現在你想看一下鄧不利多，打開城堡就行啦XD～（想念他的時候也可以開一下！）

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石內卜的魔藥學教室裡，看得見他正在對學生們進行教學。繽紛配色的積木真的好神還原，忍不住在內心腦補他們其實正在調製某種藥水。（也可以擺動人偶的位置讓這堂課下課XD）

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是消失的密室與蛇妖！！哈利波特與榮恩，小心不要直視他的眼睛啊！！（入戲很深）

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愛哭鬼麥朵的廁所與會移動的電梯。從上下兩張圖應該可以看得出來電梯真的可以移動！而除了零件之外，城堡內牆上面的裝飾也是不容忽視地精緻呢～

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是打敗佛地魔的萬應室！

電影七集中的經典場景都將會出現在這座積木城堡裡，拼完6020塊樂高真的會超級有成就感，也可以被稱作是厲害的《哈利波特》收藏品之一耶！這款盒組的售價為399.99美元（約新台幣12300元），將在9月1日於全球發售（對～包含台灣呦），想知道詳細資訊的妞妞們可以先到樂高官網（點我）了解更多呦！