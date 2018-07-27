好醫師新聞網記者吳建良／台北報導

圖：國泰醫院生殖醫學中心主任賴炫宗醫師

少子化成了嚴重的國安議題，除了眾所週知的低薪造成的經濟壓力之外，醫師透露，不孕比例大幅升高也有關係。台灣地區不孕比例從二十年前每十對夫妻可能有一對不孕，已經惡化到每五至六對夫妻就有一對不孕，各大醫院已經因應這個現象成立生殖中心。而夫妻不孕原因各異，女性比較受到身體功能影響，男性則不孕因素中環境影響的重要性也日漸升溫。

雖然少子化是國安議題，但政府部門至今仍是束手無策，新上任的內政部長徐國勇在就職記者會上，除了治安還是治安，人口政策連提都沒有提。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，從研究資料來看，不孕症比例大幅增加從早前的10比1，已經上升到6比1，甚至有的統計更高；至於不孕原因則是男女都有，比例也差不多，檢查時必須夫妻一起進行，才能找出最下確的原因進行治療。

賴宗炫說，女性不孕的原因大多為子宮或是卵巢、輸卵管病變所造成的。其中又以子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜異位和卵巢的排卵障礙為大宗。至於男性就是精子品質不佳為主因，而造成精子品質不佳的原因和工作壓力、應酬太多、睡眠不足又有直接關係；尤其是近來的環境荷爾蒙的影響，例如塑化劑、石化廢氣、雙酚Ａ、PM2.5等。也已經有研究報告指出，竹科、中科和南科的工程師，生育能力相對而言，比其他工作要來得差。

針對原因複雜的不孕症，要解決必須先找出真正的病因，此時檢查工作就變得格外重要；賴宗炫指出，國泰生殖醫學中心近來引進多項先進設備，可以分別針對男女不同狀況，進行檢查。包括女性泌乳激素、ＡＭＨ卵巢儲能檢測、ＰＧＳ胚胎著床檢測、CA125子宮內膜異位指數等。院方同時還引進只有在醫學中心才會設置的子宮輸卵管攝影和軟式子宮鏡，可以治療早期的瘜肉，至於其他檢查後的治療也可以在同一個地方進行。如果不孕問題無法解決，最後必須藉由人工生殖技術，無精者可以藉由睪丸取精，甚至輸卵曾經結紮的女性也可以順利懷孕。院方也有第三代人工生殖技術和設備，可以在各項基因測試後，協助健康胚胎著床，讓有家族遺傳疾病風險者，可以產下健康的寶寶。

賴宗炫強調，臨床經驗看，許多夫妻對於自己的生育能力都太有自信了，認為自己年輕時曾懷孕（或讓其他人懷孕）就一定沒問題，卻遺忘生育能力是會隨著年齡快速遞減的，年輕時有的能力，上了年紀很可能是減弱或甚至沒有了，所以生育的事情還是要盡早，女性35歲、男性40歲之前，在適當年齡精卵品質都最好的時候早生貴子。一旦發現有不孕問題就要盡早檢查，因為許多人都是在不孕症檢查時，發現其他問題，例如有24歲的女性來檢查不孕症，結果發現原來是乳癌造成的，這些意外收獲不但能找出不孕症的原因，同時也及時解除了未來對健康的重大威脅。

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