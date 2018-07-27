【早安健康／張承宇報導】慢性阻塞性肺病COPD，名稱有點長又拗口，不少人都沒聽說過。但其實，這種慢性病在2016年全球死因中高居第三，是非常嚴重的疾病！且台灣40歲以上族群，約有25％患有此疾病，孫越叔叔生前便深受此病之苦，一旦發病就至少要住院2周。

COPD是一種呼吸道慢性發炎，初期症狀和氣喘類似，但氣喘能控制、改善，COPD只會持續惡化。重症患者甚至只要換個衣服就會感到呼吸困難，四年存活率比部分癌症還低。醫界甚至為了呼籲外界更加重視這個可怕的疾病，特地舉辦了票選活動，近年才定名為「肺阻塞」。

而肺阻塞這個可怕的疾病，除了透過戒菸、防止室內外空汙、運動來預防以外，現在又多了一招：喝綠茶！

每天2杯綠茶，可望降低肺阻塞風險

我們常聽說綠茶好處多多，現在又多了一個不得不喝綠茶的理由。一份發表在美國營養學會誌The Journal of Nutrition的研究指出，每天喝2杯綠茶，可望降低罹患肺阻塞的風險。

該研究是韓國的Chang-Mo根據2008～2015年韓國進行的營養學調查（Korean National Health and Nutritional Examination Survey; NHAMES）的資料，探討40歲以上的13570名男女，一天喝2次以上綠茶，以及完全不喝的族群，和慢性阻塞性肺病COPD之間的關係。

研究結果顯示，完全不喝綠茶的人罹患慢性阻塞性肺病COPD的機率為14.1％，而一天喝2杯以上綠茶的人可以把發病機率降到5.9％，而且依據綠茶攝取量增加，FEV1也隨之改善。

※FEV1（第一秒用力呼氣量）：全力呼氣第一秒，所能吐出的最大氣量。

研究的主導者Chang-Mo表示，全世界受肺阻塞所苦的人正漸漸增加，而綠茶是東亞各國國民的日常飲品，我們應可期待日後的研究，能針對綠茶和肺阻塞之間的關係，進行更深入的探討。

喝綠茶好處多，抗氧化降血糖

而綠茶除了能降低肺阻塞風險以外，營養學博士吳映蓉也認為，綠茶中的EGCg兒茶素，抗氧化能力大約是維生素C、E的25～100倍，只要喝一杯綠茶，抗氧化效果就比一份菠菜或是花椰菜還高。

不僅如此，兒茶素還能抑制腸道吸收葡萄糖的速度，緩減飯後血糖上升；還能降低血脂、增加好膽固醇濃度，進而達到預防心血管疾病的效果。

我們不妨每天來2杯綠茶，享受美味、補充水分的同時，還能潤肺、預防心血管疾病！

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