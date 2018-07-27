【早安健康／張承宇報導】半夜牙痛痛不欲生，想一秒衝去找牙醫，但半夜牙醫也沒開，只好上網找牙痛舒緩方法，又覺得網路偏方好像怪怪的？網路上就盛傳，常被拿來止瀉的國民級藥物「正露丸」可以治牙痛，真的有效嗎？日本牙科醫師解答了！

許多人口耳相傳「拉肚子吃正露丸」、「正露丸可以治療腹瀉」，其實是因為其中的木餾油成分，木餾油，能夠使大腸蠕動恢復正常，也有調節腸內水分，抑制腹瀉的作用。

正露丸獨特的味道，很多人都直覺「臭臭的」，竟然還能拿來緩解牙痛嗎？專業牙科醫師說，正露丸緊急舒緩牙痛真的有效，但也有非得注意的禁忌！日本丸山齒科醫院院長丸山和宏分析，主成分木餾油有強烈防腐、殺菌作用，毒性和刺激性較弱，剛和牙齒內部神經接觸時會有些許刺激感，接下來的確有麻痺知覺、鎮痛、鎮靜的效果。

網傳正露丸舒緩牙痛的步驟

確實刷牙、徹底清潔，去除牙齒髒污。 先擦乾患處的唾液，可以用揉成細小狀的衛生紙深入蛀洞將口水吸乾，保持蛀牙處乾燥。 視蛀牙大小取適量正露丸，通常只要半顆到1顆，不可過多，否則咬合時過度壓迫會更痛。 剛把正露丸塞入時可能會引起疼痛，但是有可能過一陣子牙痛漸漸減弱，就表示成功了。

其實牙醫使用木餾油抑制牙痛是有跡可循的，國防醫學院牙醫學系助理教授李忠興曾在文章中提到，1833年起就有醫師使用木餾油來舒緩患者牙痛，直到近年醫療發達，有更多好用的新藥，木餾油在牙科才漸漸被減少運用。

正露丸可能舒緩牙痛？下一頁看清楚注意事項才有效！

牙醫師認為正露丸確實可能舒緩牙痛，但丸山和宏提醒，只限於蛀洞大的蛀牙、輕微持續疼痛、以及患部沒有腫脹這三種情況。並且若有牙周病、牙齒搖晃，都不應隨意服用正露丸，應循正規治療，請專業牙醫師診斷。

正露丸舒緩牙痛的注意事項

蛀洞較大的蛀牙才可行

用正露丸舒緩牙痛，通常針對表面蛀洞較大、「往外蛀」的蛀牙才有用；如果表面蛀洞小、牙齒內部蛀洞廣闊的蛀牙，就不適合用這個方法。 持續輕微疼痛較適用

如果疼痛非常強烈，痛到半夜睡不著覺，可能效果很有限，並且可能是嚴重病症，並不建議使用正露丸。 確認患部沒有腫大、牙齒沒有搖晃

如果蛀牙周圍的牙齦已經開始腫大，表示牙齒神經死亡，可能造成感染，此時不應使用正露丸。另外，牙齒發炎可能會造成牙齒晃動、咀嚼疼痛，這種狀況正露丸是無效的，務必就醫接受治療。 傷牙齦！牙周病患者禁止使用

正露丸對牙齦、口腔黏膜的刺激較為強烈，可能會引發口腔潰瘍，盡量不要碰到牙齦。如果有牙周病，請不要使用這個方法，一定要就醫治療。 最多只能在必要時緊急止痛，不能視為治療

正露丸只能暫時減輕疼痛，無法治療，不可當作治療手段看待。牙醫師多次重申，正露丸舒緩牙痛的偏方，本身並無治療效果，只能使用在暫時沒辦法看牙醫時救急，而且就算暫時不痛，過一段時間牙痛還是會再次復發，一定要盡快尋求專業牙醫協助。

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