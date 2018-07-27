【早安健康／張承宇報導】夏日炎炎來杯清涼爽口的檸檬咖啡，焦香中帶點微酸的淺焙咖啡，搭配酸酸的檸檬片，豐富的層次，讓味蕾大大享受。咖啡、檸檬都是非常強大的健康食材，一起享用竟可以讓養生效果更好？營養師推薦自製檸檬咖啡，減肥、抗老，還能防失智！

檸檬咖啡國外正夯！據說在義大利羅馬，當地人喝咖啡習慣用檸檬片塗抹杯緣，再泡到咖啡裡面飲用，讓咖啡的滋味更上層樓。而台灣超商近期也推出加入檸檬的咖啡品項，希望搭上夏日消暑的風潮。到底檸檬咖啡有什麼樣的魅力，讓國內外民眾爭相搶喝？

檸檬、咖啡好處多，燃脂抗老防失智

咖啡好處

著有多本健康書籍的日本註冊營養師安中千繪表示，咖啡含綠原酸，對健康有正面的幫助，咖啡因則有促進血清素、多巴胺、去甲腎上腺素分泌，達到改善認知功能、預防失智的效果。

綠原酸和咖啡因還能讓有「長壽荷爾蒙」之稱、能防百病的脂聯素，更多地留在體內。脂聯素可以抑制體內發炎、促進脂肪燃燒、增進代謝，達到預防各種疾病的效果。安中千繪提到，名古屋大學在2012年曾經做過研究，結果發現愛喝咖啡的人，血中脂聯素比一般人還要多。

另外，不少國內外研究也分別指出，咖啡有預防心臟病、糖尿病、失智症、腦中風、癌症、肥胖、肝硬化、脂肪肝等疾病的功效。

檸檬好處

檸檬皮裡面的多酚，也能促進脂聯素分泌。日本中醫藥膳師岩田麻奈未指出，脂聯素除了被稱作長壽荷爾蒙，另外還有「抗肥胖荷爾蒙」的稱呼，除了預防疾病的功效，幫助脂肪燃燒、防止脂肪囤積的效果也很好。

除此之外，檸檬中的聖草次苷、橙皮苷有強力的抗氧化作用，可以抑制發炎、抗老化，檸檬富含的維生素C也可以增強免疫力，預防病菌入侵。

咖啡尬檸檬，健康再升級

檸檬咖啡的風味獨特，安中千繪用「魅惑般的味道」來形容，並進一步說明，其實咖啡和檸檬的功效頗為相近，都具有減少三酸甘油酯、預防肥胖，去除、抑制活性氧，以及讓脂聯素增強的效果。若是兩種食材一起攝取，可望讓健康效果得到更進一步的強化！而且安中千繪推薦的檸檬咖啡做法非常簡單，輕輕鬆鬆就讓健康加倍：

沖泡咖啡（即溶咖啡等） 洗淨檸檬並切成圓片 咖啡中加入檸檬片就完成了

安中千繪建議，咖啡以略帶酸味的淺焙咖啡，或是冰咖啡較為合適，也特別推薦給積極想要抗老化、三酸甘油酯、體脂肪高的族群飲用，在家務必自己試試看喔。

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