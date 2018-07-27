【早安健康／張承宇報導】到了夏天想穿短褲、短裙清涼一下，卻又為了還沒瘦成美腿而苦惱？小腿肌力不足使脂肪容易堆積，或是小腿肌肉過度發達過度粗壯，都是小腿難瘦的原因，趕快透過簡單的瑜珈動作，恢復苗條美腿！

肌力不足或過度發達都會讓小腿變粗

雖然大家都想要一雙美腿，但其實小腿是特別難瘦的部位之一，日本瘦身專家飯澤芳明列舉出大致原因如下：

運動不足：肌力不足、柔軟性低，會使脂肪容易累積，造成小腿肥胖。 體幹強度不足：會導致維持身體平衡、保持身體正確姿勢的力量不足，使人在走路時不知不覺過度使用小腿末端的肌肉，這些無謂的負擔使得小腿變粗變壯。 腳踝僵硬：會讓小腿肌過度使用，造成小腿肌過度發達。很難使用蹲式馬桶如廁的人，就可能有腳踝僵硬的情形。 水腫：上述原因容易使血液循環不良，引起水腫。

廣尾Prime皮膚科醫師吉澤智子認為，透過伸展小腿肌肉，就可能讓小腿柔軟度變好、血液循環更佳，除了能擁有一雙美腿以外，對健康也有幫助。而為了幫助改善粗小腿，飯澤芳明推薦一套瑜珈動作「下犬式」，使僵硬緊繃的小腿肌得到伸展，不但能瘦小腿，還能幫助身體更有效率、更順暢地活動，使小腿不會負擔過重而變得肥碩。

下犬式動作瘦小腿這樣做

雙腳跪地，腳尖對著地板，雙手與肩同寬、打直貼地，伸直背部、小腹。

拱起背部，向天花板方向上抬。

膝蓋打直、伸展，臀部向天花板上抬，盡量讓手臂和身體保持一直線，如果覺得很困難，背部稍微彎曲也沒關係。

踮起腳尖，保持這個狀態3秒，再讓腳跟放鬆往地面靠，反覆做這個動作10～15次。

※要注意跪地時不要讓肩胛骨高出頸部、背部

飯澤芳明也提醒，這種方式可以有效，但是如果是小腿肌過度使用造成的小腿壯碩，則推薦透過訓練其他部位的肌肉，來分擔小腿肌肉的負擔，會是比較恰當的瘦小腿方法。

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