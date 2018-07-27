【早安健康／林姿彣報導】黑木耳通常被視為是小菜，其實黑木耳有豐富膳食纖維，蛋白質及鐵質等，對於家裡有發育中的小孩，或飲食習慣以肉類為主的家庭而言，很適合多以黑木耳補充各種營養素。

黑木耳膳食纖維含量，名列第三

自《食物營養素排行，速查輕圖典》資料顯示，膳食纖維具有消便秘、清腸的功效，其中黑木耳更是名列第三，僅次於豆漿、土芭樂，平均每100克（0.5碗）就含有6.5克的纖維質！所以如果不方便天天吃到足量蔬菜，可以多吃一些含量豐富的黑木耳做彌補。

兼備水溶、非水溶膳食纖維

膳食纖維有水溶、非水溶性兩種，而大部分的蔬果通常只屬於其中一種，但是木耳卻是少數2種兼備者！也因此同時具有兩種纖維的功效：促進腸胃蠕動（非水溶），降血脂、降血糖、保護心血管（水溶性）。

黑木耳功效1-有效排除腸、肺、血液毒素

除了膳食纖維外，根據經長庚醫院三位醫師審定的《100種健康食物排行榜》，木耳還有膠質、卵磷脂和多醣體，同樣可以排除腸道內食物殘渣、肺吸入的有害物質，以及血液中脂肪與膽固醇所形成的毒素。

黑木耳功效2-抑制毒素，抗衰老

另外，木耳中的多醣體能夠抑制會造成老人斑的物質，此物質是不飽和脂肪酸經氧化後，形成的過氧化脂質，稱為脂褐質，不但在皮膚上會變成老人斑，還會因沉積在腦細胞、血管壁，導致老年癡呆、心血管疾病！

木耳怎麼吃更健康？下一頁一次打包！

黑木耳跟這些食物一起吃，健康功效更多

木耳＋水＝清腸

雖說多吃富含膳食纖維的木耳有助於排便，但是如果光只是吃、水分不足的話，效果可是會大打折扣的。根據「樂活營養師」網站資料（關於便秘你該知道的4件事），想改善便秘問題，除了高纖飲食外，也必須搭配足夠的水分，否則反而會變成便秘的原因！

木耳＋蝦＝美麗秀髮、減輕關節炎

《100種健康食物排行榜》指出，由於木耳含鐵，所以和含有銅的蝦一起吃時，有益於轉變鐵為帶氧的血紅素，進而使皮膚呈現健康的血色，同時能夠豐潤秀髮、減輕關節炎疼痛。

木耳＋蛋＝強健牙齒、骨骼

此外，因為蛋、木耳都含有磷及鈣，兩者一起吃會形成磷酸鈣，進而強健牙齒和骨骼，對於骨折患者的復原也非常有效喔！

木耳搭配禁忌：鳳梨

看似百搭的黑木耳，可千萬不能和鳳梨「作夥」，尤其是想要藉由黑木耳改善便秘的人，更要注意，因為在餐桌上常見的木耳炒鳳梨，雖然很美味可口，但卻會合出不易消化的化學物質，不僅影響消化，更會刺激胃，甚至造成嘔吐等症狀。

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