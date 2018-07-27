【早安健康編輯部】夏天吃太多冷飲冰品，腸胃不適？來一盤涼拌秋葵，健胃整腸！

秋葵料理食譜

材料：秋葵10根、鰹魚醬油1小匙、鮭魚鬆適量、柴魚片適量、芝蔴少許、玄米油少許

做法：

秋葵撒鹽搓揉，過沸水約30秒即可撈起，保留營養及口感。 待1涼後，切為2公分左右的小段，與玄米油及鰹魚醬油拌勻。 將2盛盤，堆上鮭魚鬆、撒上柴魚片及芝蔴。開動！

✔料理tips：食用前可先撒鹽搓揉、去除絨毛，讓口感更好！（脇坂真吏《一眼挑出好食材》）

秋葵健康功效有哪些？

秋葵黏滑口感＝健胃整腸、降膽固醇、穩住血糖！

秋葵的黏性來自果膠及黏蛋白，果膠是一種水溶性膳食纖維，可以整腸、降膽固醇、抑制血糖上升，黏蛋白則可以保護胃黏膜、促進蛋白質的吸收。（飲食專欄作家、料理諮商師南惠子）

✔Point1：護眼、好精神

秋葵富含β-胡蘿蔔素、葉酸，帶有鈣、鎂等礦物質，可以預防眼部疾病、帶來活力。（飲食專欄作家、料理諮商師南惠子）

✔Point2：鈣質豐富、更易吸收

100公克的秋葵的鈣含量和等重的鮮奶不相上下，100公克秋葵的鈣含量就高達80到100毫克，而且秋葵所含的鈣比牛奶更容易吸收，人體可吸收高達五成到六成！

✔Point3：抗糖化的美肌良品

秋葵所含的胡蘿蔔素可以抗氧化，也含有具保溼作用的成分，對皮膚有益。日本營養師伊達友美也表示，想要對抗糖化作用、皮膚老化，秋葵是推薦多攝取的蔬菜之一。

鮭魚功效有哪些？

✔Point4：蝦青素抗氧化是維生素E的500倍

鮭魚可說是抗老的首選，鮭魚的魚身呈紅色，是因為含有天然色素「蝦青素」。蝦青素的抗氧化作用極強，可以幫助去除導致老化的活性氧自由基，效果是維生素E的500倍。蝦青素也具有能通過腦血管障壁的優點，足以預防失智症。

✔Point5：提升記憶力、促進生長

鮭魚含有Omega-3，有助於提升記憶力和專注力，其富含的DHA及EPA，是成長發育所必需的營養素，對腦部、眼睛、牙齒、骨骼都很有幫助，適合快速成長中的青少年食用；此外，鮭魚的維生素B群和E可以促進新陳代謝，讓血液、體液循環變好。

✔Point6：改善經前症狀、提振心情

高蛋白質的魚類（諸如：鮭魚、鮪魚、大比目魚、沙丁魚等）還有最高的Omega-3脂肪酸，能有效減緩經痛與其他症狀，也能讓導致經前症狀的荷爾蒙大幅變化趨於穩定。此外，鮭魚也跟豆類一樣富含左旋色胺酸，可以提振心情。

✔Point7：抗發炎、消除疲勞

鮭魚中含有大量的N-3多元不飽和脂肪酸，對身體有很大的幫助，像減少體內發炎症狀、控制體重及預防癌細胞生成。N-3多元不飽和脂肪酸不足的其中一個症狀，便是疲勞。N-3多元不飽和脂肪酸還可以補充體力、增加荷爾蒙分泌。

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