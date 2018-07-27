【早安健康／張承宇報導】預防退化性關節炎，是迎向健康中老年的關鍵，尤其髖關節是全身平衡的支點，一旦肌力不足、髖關節負擔加重，將提高退化性關節炎風險！活到老也要活動到老，快跟著日本瑜珈老師伸展髖關節，刺激下半身肌肉，一天1分鐘有效預防髖部退化性關節炎，還能促進新陳代謝、打造筆直美腿、消除疲勞！

國泰綜合醫院物理治療師簡文仁曾在受訪時表示，人到了40歲以後，身體的肌肉量每10年就下降8％，若沒有訓練肌肉的習慣，就可能漸漸出現退化性關節炎的症狀，包含關節老化、膝蓋疼痛、行動不便。

避免髖關節退化性關節炎上身，杏誠復健診所衛教文章指出，透過伸展髖關節、訓練髖關節周邊肌力，可以預防肌力下降對關節的傷害，還能提升關節活動能力、改善退化性關節炎患者的疼痛。

透過伸展髖關節消除疲勞、促進新陳代謝

日本瑜珈老師森和世設計一套輕鬆簡單的髖關節伸展動作，鬆開髖關節，刺激下半身肌肉，也有改善血液循環，消除水腫與疲勞的效果。他還強調，這個動作可以幫助血液從腿部推回心臟的「擠乳作用（肌肉幫浦作用）」得到強化，有助美化腿部曲線，一周做3次，3周後可以感受到體態變化！

一天1分鐘伸展髖關節

向左右兩側張開雙腳，兩手向左右兩側平舉，腳踝的位置大約在手腕正下方，使身體成「大」字型，左腳腳趾朝向左前方，右腳腳趾朝向右前方，持續深呼吸。

持續深呼吸，一邊將雙手向前伸。

一邊吐氣，一邊緩慢彎腰下蹲，並注意膝蓋不要超過腳尖位置。

保持這個姿勢，慢慢踮起腳尖。

※做8次為一個循環，先以1個循環為目標，習慣後再以一個循環為單位慢慢增加次數。

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