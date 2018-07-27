【早安健康／張承宇報導】51歲玉女歌手方季惟復出發片，記者會驚爆甲狀腺腫瘤復發！防範甲狀腺癌，醫師提醒，千萬不要以為用肉眼觀察脖子，就能判斷是否患有甲狀腺癌，真正靠脖子異常腫塊揪出罹癌的情況相當少，建議透過4個原則警覺惡癌，及早發現、及早治癒。

「軍中情人」方季惟當年出道就走紅，1992年事業如日中天之際，被診斷患有甲狀腺濾泡癌，緊急開刀治療，事業面臨停擺；如今她二度復出歌壇，近日舉行發片記者會，坦言腫瘤復發，這幾年又長出2顆大小約1公分的甲狀腺瘤，幸好是良性，目前需定期返院追蹤檢查。

甲狀腺癌好發族群

年輕人最容易被哪一種癌症盯上？答案正是「甲狀腺癌」！根據衛福部統計資料，甲狀腺癌是20至29歲年輕族群的好發癌症第1名，發生率超越十大癌症前3位的大腸癌、肺癌及乳癌。

為何甲狀腺癌好發於年輕女性族群？甲狀腺是內分泌系統的一部份，甲狀腺細胞有雌激素的受器，女性在更年期之前，可能因為持續受到雌激素刺激，而容易生成甲狀腺腫瘤。

甲狀腺是什麼？甲狀腺在哪裡？

甲狀腺位於脖子前方、喉結正下方與鎖骨平行處，腺體形狀像蝴蝶，負責分泌甲狀腺素，和人體體溫、新陳代謝、心跳都有密切關聯。甲狀腺素分泌過多、過少，都可能造成血壓異常、體溫異常、心律不整等各種問題。

而甲狀腺長出惡性腫瘤，也就是甲狀腺癌的原因，雖然目前仍無法完全確定，但部分醫師認為與遺傳、飲食、放射治療、雌激素刺激等因素有關。

甲狀腺癌分辨方法

甲狀腺癌容易被輕忽，甲狀腺癌是治癒率較高的癌症，早期發現與治療可以提高治癒機率，日本外科醫師狭間研至列出以下方式幫助判斷，以利及早發現和治療，當然，這些原則只能簡略判斷，最好的方法還是就醫以超音波檢查。

甲狀腺單側腫大

狭間研至醫師說，甲狀腺癌通常是單邊出現腫塊，而如果是兩邊對稱腫大，也可能是葛雷夫氏病或橋本病。一般認為甲狀腺癌都可以在脖子上看到明顯異常腫塊，事實卻不一定，有時候腫瘤已經很大才有辦法看到，建議透過觸摸來確認。醫師也傳授正確檢查方式：

甲狀腺位於喉結正下方與鎖骨平行處 先將頭部後仰，吞口水，甲狀腺就隨上下移動 此時如果感覺兩邊不對稱，或是摸到腫塊，就有可能是甲狀腺問題。

聲音沙啞

甲狀腺附近的喉返神經負責控制喉部動作，若是被甲狀腺腫瘤壓迫到神經與聲帶，就可能會造成聲音沙啞。

血痰、吞嚥困難

甲狀腺癌影響氣管，造成血痰、久咳。而食道位於氣管內側，也可能因此造成吞嚥困難。

呼吸困難

甲狀腺癌可能使氣管狹窄導致呼吸困難，不過狹間研至醫師表示這樣的情況較為少見。

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