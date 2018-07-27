美國一名癌末小男童， 在去世前，親自寫下遺囑， 希望父母能辦一場歡樂的喪禮 ，因為他只是去了更好的地方，希望家人不要太傷心。

來自美國的賈瑞特（Garrett Michael Matthias），近年被診斷出罹患肌肉瘤，醫生表示，該病大多好發於兒童身上，被發現時，大多為時已晚。

十分遺憾地是，賈瑞特被確診癌症腫瘤時，已進入第四期，經過9個多月的治療，癌細胞還是在他身上蔓延開來，並且已經侵入腦部及骨骼。最後，在醫生的建議下，賈瑞特的父母替他辦理出院手續，讓他在家中，度過人生最後一段時間。

雖然賈瑞特因化療身體顯得相當虛弱，但活潑的他，時常主動逗家人笑，或是經常要父母帶他出去走走。但隨著賈瑞特的病情加重，他開始有精神渙散、昏睡的情況。有天，父母在他清醒時，問他有沒有什麼話想和家人聊聊，賈瑞特主動表示，他想親自寫下自己的遺囑，把短短五年人生中最喜歡的事情都寫下來。

賈瑞特在遺囑裡提到自己喜歡的顏色，還有最喜歡的英雄角色是蝙蝠俠、雷神索爾、鋼鐵人。但是他最討厭穿褲子，還有髒兮兮又愚蠢的壞蛋癌細胞。

最重要的是他表示，他不想讓大家在他的喪禮上哭泣，因為那樣他會很難過。希望爸媽在他的喪禮時，辦一個歡樂派對，還要放五個彈跳屋給好朋友們玩，大家要記得帶上蝙蝠俠面具，一起吃冰淇淋！最後他希望父母能將他的骨灰拿去種樹，那他就可變成一棵樹看護地球。

不幸地是，寫完遺囑的隔天，賈瑞特就離開人世，一托兒所知道這件事後，熱情贊助了5個彈跳床。在喪禮當天，現場有人扮成蝙蝠俠及神力女超人，還有彩繪服務等，賈瑞特的父母按照遺囑，辦了一個歡樂的派對，取代哀傷的儀式，完成賈瑞特想要快樂喪禮的遺願。（吳雯淇／綜合外電報導）