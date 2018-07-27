中國遼寧一名單親爸爸在瀋陽工作，近日發現自己的4張信用卡被瘋狂刷了8.8萬元人民幣，相當工作3年的薪資。一問之下才知是女兒用來打賞女直播主，她哭著說：「因為她長的像媽媽」，聽完令人感到心酸。據悉該直播主還加了女孩微信，女孩事後請她退還錢，至今遲未回覆。

根據《瀋陽晚報》報導，曹姓男子近日收到手機訊息，通知4張信用卡支付錯誤，他查看帳單才發現全花在打賞女直播主的禮物費用，且金額竟高達人民幣8.8萬元人民幣（將40萬元台幣），換算下來是自己3年的薪資。

至於為何女童會接觸到直播平台？原來她某天寫完作業很無聊，向爸爸借了手機後，無意間進入了某個直播平台，被一位長相甜美、聲音悅耳的女直播主吸引了目光。她用爸爸的手機號碼重設信用卡支付密碼，為怕被爸爸知道她偷用信用卡，還申請取消短訊提示服務。年僅8歲的她仍懵懂無知，被女直播主洗腦不停地「斗內」，直到刷了8.8萬人民幣。

事後，女童表示，父母在她很小的時候就離婚了，因為很孤單，意外發現女直播主長得很像媽媽，只要她斗內，直播主就會和她私聊，她感受到「被愛」、很溫暖的感覺。於是就一次一毛錢的斗內，不知不覺就越送越貴。她覺得相當自責，「那是爸爸的血汗錢…」不知該如何是好。

曹男事後向網監部門投訴的同時，也向主播平台官方帳號申訴，希望能追回女兒打賞直播主的費用，且女兒打賞的錢太多，直播主甚至還加了女兒的《微信》。但當對方得知她只有8歲的時候，對方要求刪除對話紀錄。事後，女兒通過《微信》請求對方退錢，對方遲遲沒有回復。

對此，瀋陽市精衛中心心理專家劉長輝表示「相較於錢財損失，這件事給八歲女童幼小心理形成的陰影，更令人擔心。」他提醒對於父母離異的小孩，心裡難免有陰霾，家長應該多加關心照顧。目前女童正接受一對一的心理治療。（吳雯淇／綜合外電報導）