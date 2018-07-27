相識、首次約會、結婚等紀念日對很多人來說，都是特別具有意義的日子，大部分的人每年都會規劃不同的紀念行程。有的夫妻選擇一些特別有趣和令人興奮的事情來紀念，有的夫妻則選擇享用一頓美味大餐重溫二人世界的甜蜜與美好。每一年，史蒂芬‧弗萊爾（Stephen Friar）和妻子喬伊（Joy）則選擇第一次約會的餐廳重溫舊夢，每年他們在餐廳都會拍一張照，10年以來的合照也留下的生活的變化，讓人覺得甜滋滋。

史蒂芬和喬伊的相識於大學時期，二人第一次相見，他們選擇了一家氣氛輕鬆的連鎖美式餐廳。約會進展得非常順利，他們聊了4個小時，也進展成戀人關係。認識一周年後，他們重回該餐廳，史蒂芬在餐廳門口放下了喬伊，讓她獨自走進去，兩人選擇了同一個桌子，就像一年前一樣。他們甚至穿了同樣的衣服。

10年過去了，他們倆也早已建立家庭，他們每年都重複當年的場景，並拍照留念。照片中的大部分場景看起來都一樣。但是他們不再只是兩個人。比如，第四個紀念日的照片就和前一年有些不同。而當他們在拍攝第八張照片時，他們已經有了三個孩子。

每年小孩都長大了一點，他們的家庭成員也在增加，唯獨他們對彼此的愛依然不變。喬伊寫道，明年他們的約會周年紀念照片會有另一個變化：他們的第四個孩子將在他們慶祝約會十周年的幾個月後出生！（吳雯淇／綜合外電報導）