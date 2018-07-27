日本知名遊戲公司KEY社於今年6月底發售了新作《Summer Pockets》，同時相關動畫化企劃一併進行中。作為宣傳，一輛官方打造的美少女痛車正式面向公眾拍賣。

與其他痛車相同，這輛由KEY社打造的官方痛車也將美少女圖案印在車身前後，讓駕駛者體驗被「老婆們」包圍的感覺。據介紹，這輛車原型為本田RSZ DBA-RN6，出廠時間為2007年6月，現已行駛68849公里，官方工作人員曾駕駛該車多次出席線下活動。

從預覽圖可以看到，KEY社官方將《Summer Pockets》的美少女角色們印在車身四周，場面非常美妙並略帶大恥度，開上路絕對會引起很多人圍觀。在雅虎日拍網站上，這輛車以50萬日元（約合人民幣30533元）的價格起拍，短短不到一天時間便已經翻倍至100萬日元（約合人民幣61067元），粉絲們的熱情和財力簡直可怕。目前距離拍賣結束還剩下13天時間，最終成交價會是怎樣的天文數字非常值得期待。

除了痛車本體之外，成功競拍的顧客還將額外獲得KEY社贈送的《Summer Pockets》色紙、遊戲音樂作曲折戶伸治簽名的工作服等多種禮物，更加激發粉絲們的拍賣熱情。