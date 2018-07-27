周邊廠商Good Smile宣布將於今年12月推出《王國之心（Kingdom Hearts）》主角「索拉（Sora）」形象的粘土人，售價4630日元（不含稅）。

根據Good Smile的官方說明，本次「索拉」粘土人可以替換三種表情，分別是「緊繃神情」「頑皮笑臉」以及「沉睡模樣」，並且還有包括王國之鍵（Kingdom Key）在內的兩種鍵刃以及一個鑰匙孔幫助玩家搭配場景。

《王國之心》系列的最新作《王國之心3（Kingdom Hearts 3）》預計登陸PS4、Xbox One平台，日版2019年1月25日發售，歐美版1月29日發售。同時這也是「王國之心」系列首次登陸Xbox平台。