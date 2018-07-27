Jorgensen提到EA有興趣去嘗試免費的單機遊戲，可能是射擊類型或者是其他類型，但這不是任何有關於《戰地》系列的作品。

在電話會議的後期，Jorgensen解釋道，發行商在亞洲已經有超過十年的免費遊戲經驗了。他們擁有《星球大戰：舊共和國》，他們也在一直尋找新的模式。他們考慮到了許多他們已經擁有的經典系列是否有機會製作免費版本的問題。

Wilson還提到了，EA正在尋找一個關鍵的系列，看如何以Epic Games的《堡壘之夜》類似的方式提供跨平台聯機遊戲，特別是那種擁有多類玩家群體的遊戲。每個家庭通常只有一台主機，所以能夠讓PC與各種主機跨平台聯機，然後主機聯動手機可以讓家人或是朋友在玩遊戲時聯繫更加緊密。EA認為這是「未來發展的一個重要組成部分」。

Wilson接著提到了雲端遊戲，並認為雲端遊戲將是一個「巨大的機會」。目前有20到30億人在移動設備上玩遊戲。EA認為，玩家群體將繼續成長，其中一些已經出現在了《堡壘之夜》中，手機遊戲玩家可以轉向PC和主機端，而PC與主機的核心玩家也可以在手機端上花更多時間。

更明確的考慮雲端意味著能給玩家提供很大的選擇自由度，在「低摩擦」的情況下為玩家提供「巨大的價值」。Wilson表示，這對EA來說將會是一個非常有意義的機會。