在《深海迷航》遊戲中，玩家將扮演一名派往4546B星球採礦的船員。極光號在穿越該星球大氣層的過程中遇到不明攻擊，經過一陣劇烈的顛簸，最終落在一個未知的星球上，這裏只有無盡的海洋。當玩家從逃生艙走出時，發現整個海面只有一艘自己的逃生艙和極光號的殘骸。水下是各種奇怪的外星生物圍著你遊動。你要做的，就是在這光怪陸離的海洋環境生存下去並展開你的冒險。

一個人的異星探險

美麗的淺水區域

深邃幽暗的深水區域

《深海迷航》搶先體驗期間不僅收穫了眾多玩家好評，在正式版上線后，也同樣獲得了IGN、GameSpace等眾多知名遊戲媒體9分以上的評價。遊戲的第一人稱視角帶給來玩家十分逼真的冒險體驗，但也有網友表示「深海恐懼症」患者根本不敢在晚上玩！如果之前在觀望還未體驗過遊戲，那這次在完美遊戲平台的免費試玩活動將會是一個很好的體驗機會。