新浪科技訊 7月27日上午消息，近日有華為員工在社交媒體稱，北京員工公積金繳納標準全部從12%調整到了5%。對此，華為官方向新浪科技回應稱，一直以來，華為公司薪酬收入對標業界最優，秉持按貢獻分配、避免福利化原則。 目前，公司人力資源部門正將具體繳納情況告知員工。

據悉，根據《2017住房公積金年度住房公積金繳存基數和月繳存額上限等有關事項通知》，2017住房公積金年度北京地區企業住房公積金繳存比例調整為5%-12%，企業可根據自身經濟情況，經本單位職工大會、職工代表大會或工會討論通過，在規定範圍內確定具體繳存比例。

此前，華為員工認為，「華為一直按最低標準交的，北京之前最低是12%，現在調低了華為立馬跟進，深圳最低一直是5%，其他城市的華為基本也是按當地最低標準」。另有員工稱，此次調整沒有事先通知，公司的做法過於隨意。(韓大鵬)

以下為華為回應全文：

依據《關於改進住房公積金繳存機制進一步降低企業成本的通知》和「同地同標準」原則(即公司遵從員工參保地所在國家或地區法律法規，同一國家或地區的員工保障福利在規則和標準上保持一致)，公司現將北京、上海、成都、濟南、杭州和廊坊等地住房公積金繳存比例調至5%，與深圳等地繳存標準一致。

一直以來，華為公司薪酬收入對標業界最優，始終堅持以奮鬥者為本，秉持按貢獻分配、避免福利化原則，鼓勵廣大員工通過個人努力與貢獻獲得更好回報。

目前，公司人力資源部門正將具體繳納情況告知員工，提醒大家關注公積金金額變化並解答疑問。