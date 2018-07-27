中國WeWork完成5億美元B輪融資 軟銀、淡馬錫等領投北京新浪網 (2018-07-27 11:37)
新浪科技訊 7月27日上午消息，WeWork近日宣布，中國WeWork獲得由摯信資本、淡馬錫控股、軟銀集團、軟銀願景基金及弘毅投資領投的共計5億美元B輪融資。
公告稱，此次融資將進一步加速WeWork在華業務增長，為更多中國會員及創造者提供設計、科技、體驗及本土社區。
兩年前，WeWork在中國開設第一家辦公地點。2017年7月，WeWork宣布成立中國WeWork，A輪融資由弘毅投資和軟銀集團投資5億美元，專門用於加速WeWork在中國的業務擴張步伐。
WeWork聯合創始人兼首席執行官亞當·紐曼（Adam Neumann）表示，此次投資將幫助其繼續深耕中國市場，為中國的創造者、中小型企業及大企業提供支持。(李楠)
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