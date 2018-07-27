原標題：巴西首家 巴西利亞大學開課教授如何獲得幸福



中新網7月27日電 據南美僑報網報導，可以開課教授如何獲得幸福？答案是肯定的。巴西利亞大學將就將開課討論這一特別的話題，該大學也是巴西第一個創建該學科的高校。

據報導，從8月開始，巴西利亞大學將開設第一期「幸福課程班」，總共有240個位置，課程的教授是50歲的軟體工程學科教授萬德 佩雷拉。

佩雷拉表示，經常有學生不知道在他們所處的人生階段如何獲得幸福，這對他們來說是個挑戰。「我們的目標是提出策略來幫助他們處理日常生活中的負面因素，現在的這一代人不知道該如何區別生活中各個方面的問題，比如如果他們在學業中做的不好，他們就會認為生活中的一切都是糟糕的。」他說。

據介紹，「幸福課程」將融入心理學，探索諸如自我認知、感情、共情、尊重差異性等領域。課程結束的時候沒有考試，每個學生都需要製作一個讓同學們感到快樂的產品。「這個產品可以是一個網站、一個遊戲、一個應用程序、一個娛樂的想法等，任讓人感到更快樂的東西。」佩雷拉說。

雖然這一課程向巴西利亞大學所有學生開放，但會在巴西利亞大學Gama校區授課。該校區離首都巴西利亞35公里，集中了5個學科的課程：汽車、能源、電子、航空航天和軟體。

報導稱，由於地理位置原因，這些未來將成為工程師的學生們無法和其他大學進行交流，也無法了解其他學科領域。因此有十分之六的學生都離開了Gama校區，很多人都承認自己因為課程負擔和考試而感到沮喪，有的人甚至患有抑鬱症。

佩雷拉表示，正是因為如此，這門幸福課程的目標也是讓學生們的學術生活更加輕鬆。今年巴西利亞大學還創立了心理健康委員會，該委員會為患有抑鬱症和學習困難的學生提供心理和教育支持。

佩雷拉表示，這門課程的目的並不是給出「快樂蛋糕的食譜」，而是教授學生如何實現這一目標。對他而言，那些不依賴物質而實現自己願望的人會比較幸福。