原標題：巴拉圭小型飛機墜毀4人喪生 遇難者包括農業部長



中新網7月27日電 據外媒報導，巴拉圭救援人員26日稱，一架飛機在該國鄰近阿根廷的邊界地區發生墜機事故，造成4人喪生，遇難者包括巴拉圭農業部長和畜牧部副部長。

據報導，這架雙發動機輕型飛機25日下午從巴拉圭南部漁業城鎮阿約拉斯起飛，之後不久就發生墜機事故，事發地距離機場僅約8公里。就有人員稱，機上無人生還。

這起事故的遇難者確認是巴拉圭農業部長南丁(Luis Gneiting)和畜牧部副部長拉米雷斯(Vicente Ramirez)、公務員查洛帝(Luis Charotti)以及飛行員洛佩茲(Gerardo Lopez)。

報導稱，南丁當時在探視身患絕症的母親后，準備返回300公裡外的首都亞松森，南丁命喪空難的幾小時后，他的母親在26日過世。

目前墜機原因不明，仍在調查中。