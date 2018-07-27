巴拉圭小型飛機墜毀4人喪生 遇難者包括農業部長北京新浪網 (2018-07-27 11:35)
原標題：巴拉圭小型飛機墜毀4人喪生 遇難者包括農業部長
中新網7月27日電 據外媒報導，巴拉圭救援人員26日稱，一架飛機在該國鄰近阿根廷的邊界地區發生墜機事故，造成4人喪生，遇難者包括巴拉圭農業部長和畜牧部副部長。
據報導，這架雙發動機輕型飛機25日下午從巴拉圭南部漁業城鎮阿約拉斯起飛，之後不久就發生墜機事故，事發地距離機場僅約8公里。就有人員稱，機上無人生還。
這起事故的遇難者確認是巴拉圭農業部長南丁(Luis Gneiting)和畜牧部副部長拉米雷斯(Vicente Ramirez)、公務員查洛帝(Luis Charotti)以及飛行員洛佩茲(Gerardo Lopez)。
報導稱，南丁當時在探視身患絕症的母親后，準備返回300公裡外的首都亞松森，南丁命喪空難的幾小時后，他的母親在26日過世。
目前墜機原因不明，仍在調查中。
責任編輯：張艾京
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