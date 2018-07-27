原標題：墨西哥因異常高溫進入緊急狀態 部分地區溫度高達50度

[環球網報導 記者 朱佩]俄新社7月26日報導，墨西哥發生異常高溫，有些地方達到50攝氏度，為此該國內政部宣布24個州進入緊急狀態。

墨西哥內政部下屬的全國民防機構負責人路易斯？普恩特日前發佈消息稱：「由於全國大部分地區出現高溫，墨西哥內政部宣布24個州進入緊急狀態。他們將獲得墨西哥國家災難基金的幫助，以保障災民獲得所需要的食品和衛生服務。」

6月初，墨西哥曾因為一場高溫，宣布全國31個州中的22個州進入緊急狀態。