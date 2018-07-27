墨西哥因異常高溫進入緊急狀態 局地溫度高達50度北京新浪網 (2018-07-27 11:33)
原標題：墨西哥因異常高溫進入緊急狀態 部分地區溫度高達50度
[環球網報導 記者 朱佩]俄新社7月26日報導，墨西哥發生異常高溫，有些地方達到50攝氏度，為此該國內政部宣布24個州進入緊急狀態。
墨西哥內政部下屬的全國民防機構負責人路易斯？普恩特日前發佈消息稱：「由於全國大部分地區出現高溫，墨西哥內政部宣布24個州進入緊急狀態。他們將獲得墨西哥國家災難基金的幫助，以保障災民獲得所需要的食品和衛生服務。」
6月初，墨西哥曾因為一場高溫，宣布全國31個州中的22個州進入緊急狀態。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
蔡總統訪NASA詹森太空中心（2）【中央社】
聯合國前秘書長安南去世：任內7次訪華 多方哀悼【北京新浪網】
跨性別女入女監 性侵4女囚引爭議【Kairos 風向新聞】
80歲聯合國前秘書長安南去世:走時「非常安詳」【北京新浪網】
紐約(溯)源公所換旗 中國大陸青年抗議【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》