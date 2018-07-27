▲James Harden MVP球迷見面會。（圖／記者陳明安攝，2018.07.06）

「甜瓜」Carmelo Anthony從雷霆被交易到老鷹，不過據報導他已確定會買斷，以底薪加盟火箭尋求第二人生，將和火箭兩大巨頭James Harden、Chris Paul組成「哈羅瓜」連線，一哥Harden相當看好。

不過美國運動網站卻預測，若Anthony真的和火箭簽約，那麼火箭新賽季的奪冠機率從原本的4.8%，將會下降到3.9%。

面對外界看衰Harden不以為然，「全世界都知道Anthony能帶來什麼，也知道他有天賦和能力，還能做到很多。當他來火箭後，我們就能產生最好的化學效應，得到好結果。」

Harden也引用上賽季的例子，「就像去年Paul加盟，很多人說我和他不能一起打球，但上季我們例行賽戰績排名第一，上了場就會證明一切。我們有好的教練、球員，會解決一切問題的。」

離開雷霆的Anthony坦言上季雷霆「三巨頭」對他來說並不適合，整體融合太過倉促，場均僅有16.2分，生涯首度平均得分跌破20分，盼能在新東家找回昔日身手。