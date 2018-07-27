▲Kevin Durant來台指導松山高中籃球隊。（圖／記者林柏年攝，2018.7.9）

NBA勇士隊「KD」Kevin Durant(杜蘭特)近日和拓荒者後衛C.J. McCollum(麥考倫)在推特上互噴口水，引起球迷熱烈討論，KD今(27)日不滿表示，他只是在網路回應了幾句，就被報導炒成「玻璃心」的球員。

事件的起因是杜蘭特上麥考倫的播客節目，卻在節目上直言拓荒者戰力不佳，拿不到總冠軍，因此惹惱麥考倫，在推特譏諷杜蘭特「抱大腿」，而杜蘭特也不滿回嗆麥考倫是小人。

KD今天受訪時表示：「每當我說了些什麼，部分媒體就炒作這些報導，說得我好像很敏感易怒。我想說的是，我知道你們媒體想讓我看起來很瘋狂，詆毀我的聲譽，不過我知道你們在想什麼，我不會因此動搖的。」

不過麥考倫事後在推特Po文表示他倆之間沒有恩怨，並且和KD談過之後握手言和。杜蘭特面對媒體再次問到此話題，他說：「這又不是東西岸饒舌歌手間的恩怨，如果你們不相信我，我會等他從中國回來，拍幾張和他一起喝紅酒的照片。」