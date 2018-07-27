▲花蓮地檢署檢察官林俊佑日前帶警察闖幼兒園審問幼童，今（ 27 ）天遭媒體起底，是位「台大雙碩士學霸」。圖為花蓮地檢署。（圖／鄭志宏攝 , 2017.7.25）

花蓮地檢署檢察官林俊佑疑似不滿女兒在幼兒園遭同學欺負，上個月竟兩度帶警方到幼兒園「審問」兒童，還大吵大鬧要園方交出監視錄影畫面，誇張行徑曝光後，遭檢方依妨害自由及恐嚇等 2 項罪名起訴。不過，據悉，濫權檢察官林俊佑是位擁有台大雙碩士學位的高材生，但個性較急躁，平常較少和同僚互動，大多獨來獨往。

綜合媒體報導，現年 44 歲的林俊佑擁有台大法律、土木系雙碩士學位， 7 年前分發到花蓮地檢署服務，妻子是一名鋼琴老師，兩人育有 1 兒 1 女，雖個性較為衝動，但平常還是溫和待人。曾與林俊佑合作辦案的員警透露，林俊佑個性很急，經常用「快點交上來」等嚴厲口氣，讓他們倍感壓力。

花蓮地檢署同仁對林俊佑辦案的評價僅為「普通」，林俊佑 7 年的檢察官生涯中，並未辦過什麼大案，而最令人印象深刻的案子僅 2015 年曾指揮玉里警分局偵破「侵入民宅強盜牛樟芝案」及一起網路詐騙案。

過去曾經是台大雙碩士的高材生林俊佑，且身為司法人員應以正常途徑解決孩子在幼稚園的紛爭，如今卻因濫用權力，私自帶警闖入幼兒園「指認犯人」，此舉已嚴重影響檢察機關形象，昨（ 26 ）天遭檢方依妨害自由及恐嚇等二項罪名起訴。